Si apre ’Time for Women!’. Quando l’arte è donna

Ognuna di loro ha vinto il ’Max Mara Art Prize for Women’, uno tra i più importanti riconoscimenti dedicati al supporto delle artiste che si identificano nel genere femminile. Adesso i loro lavori, realizzati durante una residenza di sei mesi in Italia, sono riuniti nella mostra ’Time for women!’ allestita , negli spazi della Strozzina a Palazzo Strozzi, da oggi al 31 agosto.

Le artiste vengono da tutta Europa e non solo; e le loro opere rendono omaggio a due decenni di innovazione artistica e creatività al femminile. Pittura, video, scultura, installazione si alterneranno in un percorso di riflessione su temi come l’identità, la memoria, il corpo, la società e la politica.

Emma Talbot, con l’installazione ’The age’, tra animazioni, pannelli di seta dipinti e sospesi, mette in discussione posizioni di potere e autorità, partendo dal dipinto di Gustav Klimt ’Le tre età della donna’. Dominique White, invece, per le sue quattro sculture trae ispirazione dal simbolismo e dal potere trasformativo del mare, per creare nuovi mondi attorno al concetto di ’Blackness’. Helen Cammock con il suo ’Si può fare’ riprende il titolo di un lamento operistico del 1664 della compositrice Barbara Strozzi per rievocare il potere delle voci femminili. Mentre Margaret Salmon presenta un trittico in video con tre giovani madri italiane nella loro dimensione domestica. Corin Sworn è l’autrice dell’installazione ’Silent Stick’, che si ispira ai racconti della commedia dell’arte. Emma Hart con l’istallazione ’Mamma mia!’ ha creato sculture d’argilla prodotte a Faenza riprendendo la tradizione della maiolica. Andrea Büttner esplora l’intersezione tra religione arte e condizione dell’artista nel mondo contemporaneo. L’opera di Laure Prouvost, un padiglione con pittura panoramica, si ispira all’estetica e ai piaceri dell’Italia del Grand Tour. Infine, Hannah Rickards presenta un film su due schermi in cui esplora le relazioni tra suono, linguaggio e ambiente naturale. E i lavori, nati in ’residenza’, sono stati esposti alla Whitechapel Gallery a Londra e alla Collezione Maramotti a Reggio Emilia. ’Time for Women! Empowering Visions in 20 Years of the Max Mara Art Prize for Women’ è promossa e organizzata da Fondazione Palazzo Strozzi e Collezione Maramotti. Main Sponsor Max Mara.