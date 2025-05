Si accende la musica con mille chitarre

Scandicci accende la musica con ’A Thousand Guitars’: oggi pomeriggio mille chitarre e bassi accenderanno piazza Resistenza. Un evento unico nel suo genere organizzato dal concorso internazionale musicale di Scandicci in collaborazione con Demasound, scuola e associazione musicale da sempre attiva nella promozione culturale. A rendere ancora più speciale l’evento, la partecipazione straordinaria di Giuseppe Scarpato (in foto), storico chitarrista di Edoardo Bennato, artista di grande spessore capace di fondere tecnica, passione e talento in uno stile inconfondibile. La scaletta sarà un viaggio tra classici intramontabili e grandi emozioni: da Hotel California degli Eagles, si passa all’energia graffiante di Are You Gonna Go My Way, per arrivare al rock d’autore italiano con Il Tempo di Morire. Una grande festa collettiva, e una celebrazione della musica dal vivo, aperta a chitarristi di ogni età e livello. Demasound ha preparato una selezione di brani celebri, con partiture pensate non come schemi rigidi da seguire, ma come strumenti dinamici per stimolare la creatività e l’ascolto reciproco. L’invito è a lasciarsi trascinare dall’energia del palco, a suonare, improvvisare, divertirsi.