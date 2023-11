Si accende il Natale in via Tornabuoni. Luminarie e nuove installazioni a cura della Confcommercio

Le luci di Natale sono pronte a risplendere in via Tornabuoni. Una tradizione ormai consolidata per la celebre strada dello shopping, pronta ad inaugurare le luminarie e i nuovi arredi natalizi domani, alle 18, in piazza Santa Trinita, alla presenza del sindaco Dario Nardella e dei vertici della Confcommercio fiorentina, il presidente Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni, insieme agli store manager dell’area coordinati da Antonio Bossio. L’addobbo, curato da Mixar per Confcommercio con il contributo della Banca Passadore e del Banco Desio, offre un tripudio di luci arricchite da oggetti che richiamano la tradizione: eleganti pendenti luminosi a led bianchi sospesi tra i palazzi, intervallati da pacchi regalo decorati con un fiocco rosso in vetroresina. In totale, 60 attraversamenti con 55.200 punti luce distribuiti su tutta la lunghezza della strada, 36 pacchi regalo con 550 punti luce. Aprono e concludono la passeggiata più glamour della città, nel tratto compreso fra Santa Trinita e piazza Antinori, due grandi installazioni luminose a forma di pacco regalo, aperte e percorribili.