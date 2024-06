Show di beneficenza degli artisti di strada per l’ospedale Meyer

Direttamente dal Cile lo street artist e mimo Karcocha insieme all’equilibrista e giocoliere Payaso Loco e l’acrobata della ruota Bandie: saranno loro, in un divertente e colorato show, i protagonisti di ’Horizon of Sahara - Camaleonte Circus’, uno spettacolo di beneficenza per strappare sorrisi a grandi e piccini. L’evento è in programma alla Limonaia di Villa Strozzi, oggi a partire dalle 19. Lo spettacolo è organizzato dall’associazione ’Sahara 76’, che devolverà il ricavato a supporto del reparto di oncoematologia dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze (evento a pagamento, adulti 10 euro, bambini 5 euro). La serata proseguirà dalle 23 con ’Euphoria’, che propone musica anni ‘90/2000 e commerciale. Domani (dalle 17 a mezzanotte e mezzo) è prevista una maratona di musica tecno, tribal e africana. L’11 giugno, invece, è in programma la serata (dalle 19) dell’Associazione Duccio Dini Onlus in ricordo di Duccio.