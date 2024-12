Quando lo shopping diventa social: ecco le installazioni in 3D per foto a prova di Instagram

Barberino del Mugello (Firenze), 20 dicembre 2024 – Un’installazione in 3D durante lo shopping al centro commerciale di Barberino Outlet. Gli addobbi natalizi di quest’anno con un grande albero alto dodici metri, installazioni che riproducono candy stick, gift box, renne luminose e giganti si uniscono ai led bianchi e caldi che brillano nelle strade e sui ponti, creando sorprendenti scenografie dorate da fotografare e condividere sui social.

Nello “Spazio Eventi” del Centro, un’area al chiuso e riscaldata, andrà in scena una spettacolare mostra “Xmas 3D- Il Natale che non ti aspetti”: un’experience interattiva e immersiva che porterà i visitatori in un vero e proprio viaggio nel tempo e nei luoghi iconici del Natale.

Un exhibition unica in Italia, ideata da Medartec in esclusiva per il Centro toscano, in cui la magia della tradizione natalizia incontra la meraviglia della realtà aumentata.

Un viaggio che si svolge in più tappe in cui si può interagire con l’ologramma di Babbo Natale, sorridente nel suo caratteristico abito rosso, per aiutare lui e i suoi elfi a preparare i pacchi dono e caricarli sulla slitta per la consegna ai bimbi di tutto il mondo.

Attraverso una parete kinetica ognuno potrà riempire la slitta di regali e addobbare l’albero. Da non perdere una visita nella casa al Polo Nord di Babbo Natale per lasciare una letterina e scattare con lui una foto ricordo. Fino al 6 gennaio: aperto tutti i giorni dalle 13:30 alle 18:30 nei giorni feriali e dalle 10:30 alle 18.30 nei weekend e nei giorni festivi. Ingresso gratuito.

Natale vuol dire anche tante tipiche specialità da gustare nelle soste food dell’Outlet, che, durante il periodo delle feste, sarà animato da spettacolari show per incantare il pubblico dei più grandi e dei più piccoli.