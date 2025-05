Variante di Grassina: ora ci siamo. Partono i lavori per la maxi rotonda

Si entra nel vivo dell’agognata futura variante di Grassina: da domani partono i lavori per la realizzazione della nuova grande rotatoria di Ponte a Niccheri. Una volta ultimata, servirà per diramare il traffico tra Firenze, il Chianti da Grassina, Osteria Nuova e Valdarno da Antella. E quando sarà finalmente pronto il bypass alla Chiantigiana, la nuova rotonda porterà i mezzi sul nuovo ponte che apre la viabilità di 7 chilometri di unione tra Ponte a Niccheri e Ugolino evitando il centro abitato di Grassina.

"Abbiamo condiviso i tempi e i modi con la ditta Rosi Leopoldo, che ha vinto l’appalto per la variante – dice l’assessore alle grandi opere del Comune di Bagno a Ripoli Paolo Frezzi -: eseguirà questo intervento di realizzazione della nuova necessaria rotatoria in più fasi in modo da limitare il più possibile l’impatto sulla viabilità".

I disagi per il traffico, assicura insieme al sindaco Francesco Pignotti, saranno ridotti, ma una volta ultimata l’infrastruttura "garantirà un accesso agevole alla variante e contribuirà a fluidificare il traffico in questa porzione di territorio". Le prime due fasi dureranno in tutto 20 giorni e sono quelle a basso impatto viario. Nella prima tranche di lavori, da domani all’11 maggio, gli operai si dedicheranno alla bonifica dell’aiuola per realizzare una nuova corsia in direzione Firenze.

Nella seconda fase, verranno sistemati i mezzi di cantiere, sistemata la nuova segnaletica stradale per garantire le due corsie nel senso di marcia in direzione Firenze e realizzati i muri per il parcheggio a servizio del panificio. Poi ci saranno le deviazioni della viabilità e si entrerà nel cuore dell’intervento in modo da realizzare la rotatoria che cambierà la gestione del traffico in uno snodo centrale per i pendolari del Chianti e del Valdarno. Per poterla inaugurare, dicono dall’amministrazione comunale, bisognerà attendere tutta l’estate.