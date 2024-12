Le migliori vie dello shopping natalizio in Toscana: eventi, luci e atmosfera delle Feste

Firenze, 12 dicembre 2024 - Sono scrigni di storia e luoghi di ritrovo. Le vie dello shopping in Toscana a Natale si trasformano, e diventano dei veri propri centri commerciali naturali. E anche il palcoscenico per eventi di ogni tipo legati proprio al Natale. Certo, le abitudini e il commercio cambiano. Purtroppo molte insegne storiche sono scomparse. Resta però la magia. E una passeggiata nel periodo delle Feste è assolutamente d'obbligo. Per gli acquisti ma anche per incontrare gli amici. Da via Fillungo a via Calzaiuoli, ecco dove andare in questi giorni dedicati alle Festività. Da scoprire sono anche le vie collaterali alle strade degli acquisti. Nel nostro elenco ovviamente non riusciamo a nominare tutte le strade dello shopping. Che sono tantissime in Toscana e tutte da scoprire.