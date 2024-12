Luci e mercati: il Natale accende il paese

"Il nostro Natale è un simbolo di collaborazione tra istituzioni e associazioni: grazie a tutta la comunità, abbiamo piazze più accoglienti che mai". Nell’accendere le luminarie natalizie, il sindaco Riccardo Lazzerini loda lo spirito collaborativo che ha permesso di illuminare anche quest’anno le festività. Grazie alle due Pro Loco e ai centri commerciali naturali del capoluogo e della principale frazione e all’impegno concreto di tante associazioni, piazza Buondelmonti a Impruneta e piazza don Chellini a Tavarnuzze sono diventati luoghi simbolo dello spirito natalizio. Tante le iniziative in programma fino al 6 gennaio, con vari eventi già da questo fine settimana. Venerdì ci sarà l’inaugurazione dell’opera Coscritto del Maestro Giuseppe Ciccia e della collettiva "I Colori del Natale" in piazza Buondelmonti. Al circolo Ferrone, recital per arpa "Attraverso i suoni". Sabato in piazza don Chellini lo "Svuotacantine" e alle 16 un concerto. Alle 17,30 nel Loggiato del Pellegrino gli scrittori Marco Vichi e Ametrano incontrano i lettori. In piazza Buondelmonti "Bruciate e vin brulé con Babbo Natale" con la Misericordia. Domenica negozi aperti e a Tavarnuzze mercato settimanale straordinario oltre ad "Aspettando Natale" al circolo Arci.

Ma.Pl.