’Magia di eventi’. Il Natale continua

Va avanti, il cartellone "Magia di eventi", pensato in vista del Natale. Fra i momenti clou, il "Primo Festival di Natale tra le mura" in piazza Garibaldi e nelle altre zone del centro storico. Qui arriveranno il saggio musicale dei ragazzi dell’istituto comprensivo statale di Lastra a Signa diretto dal maestro Aliano Frediani (19 dicembre, ore 18), lo spettacolo "Gallina Vecchia" di Augusto Novelli a cura di Alessandro Calonaci e Compagnia Mald’estro (20 dicembre, ore 21), l’omaggio a Frank Sinatra con Gianluca Guidi e l’orchestra Ritmicosinfonica Crescendo Musica Toscana diretta da Alberto Salari, con la direzione artistica di Luca Marino, per la regia di Alessandro Calonaci (21 dicembre, ore 21), l’esibizione della Corale Amedeo Bassi di Montespertoli e della banda di Schignano e Vaiano (22, ore 17) e il concerto della banda della Misericordia (22, ore 20.45).