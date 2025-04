Ab-bracciata Collettiva: maratona di nuoto a Firenze per sensibilizzare sull'autismo

Si svolgerà nella settimana della dignità autistica, sabato 5 e domenica 6 aprile, presso Hidron, la nona edizione di ‘Ab-bracciata Collettiva’, maratona natatoria di 30 ore il cui scopo è appunto quello di sensibilizzare le persone sul tema dell’autismo e, più in generale, delle neurodivergenze. Un appuntamento che si rinnova con cadenza annuale dal 2016 e che invita chiunque voglia partecipare a sperimentare una straordinaria ‘immersione’ nella vita delle persone autistiche.

L’iniziativa, promossa dalla Onlus Tma Group (Terapia Multisistemica in Acqua) Metodo Caputo-Ippolito contemporaneamente in altre otto città italiane - Treviso, Milano, Roma, Pescara, Napoli, Foggia, Lecce e Siracusa - a Firenze trova, come di consueto, la collaborazione del Centro Hidron, della sezione regionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali con il patrocinio del Comune di Campi e del Comune di Firenze. Si parte sabato mattina alle 7.30: ogni iscritto potrà usufruire di circa mezz’ora in acqua, al termine della quale, come in una sorta di staffetta, i nuotatori si daranno il cambio fino alle 13.30 di domenica 6. Per partecipare basta una donazione minima di 10 euro che consente di usufruire per un’ora di spazio acqua, phon e docce.

Pier Francesco Nesti