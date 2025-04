Italia Nostra sostiene la petizione contro l'urbanizzazione del Crocifisso a Signa

Anche Italia Nostra si inserisce nel dibattito sul futuro del quartiere del Crocifisso, a Signa. Dopo le proteste del ’Comitato territorio e buonsenso del Crocifisso’, costituito dai residenti e finalizzato a evitare l’ulteriore urbanizzazione della zona, anche la sezione di Firenze dell’associazione nata per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale, ha scritto una lettera al Comune. "Italia Nostra Aps, sezione di Firenze – si legge nella missiva - approva e sottoscrive la petizione/osservazione redatta da singoli cittadini e dal Comitato sull’abnorme consumo di suolo nell’area del Crocifisso. Italia Nostra Aps appoggia l’obiettivo di difendere il paesaggio e di garantire un futuro sostenibile per la comunità, opponendosi a progetti urbanistici insensati, indirizzati a trasformare vaste aree verdi in zone edificate".

Il presidente di sezione, Leonardo Rombai, entra nel merito degli aspetti ambientali. "La trasformazione – dichiara - aumenterà il rischio idraulico, già messo a dura prova dai recenti allagamenti, accrescerà l’inquinamento e metterà in pericolo l’ecosistema del vicino Padule, un habitat protetto dall’Ue che ospita oltre 20 specie animali. Riteniamo che l’unica operazione indispensabile, con carattere di emergenza, per Signa, l’area fiorentina e tutta l’Italia, debba essere la messa in sicurezza e la manutenzione capillare del territorio: un’opera che, applicandosi sia al suolo, alle acque e alla vegetazione boschiva e agraria, punti semmai al recupero degli edifici e delle aree abbandonate".

Nei giorni scorsi, al Comitato si era rivolto anche l’assessore Andrea Di Natale, ridimensionando i dati delle opere previste e invitando i cittadini a un confronto. Intanto, oggi, proprio i membri del Comitato faranno volantinaggio all’esterno di ’Climatica’, evento organizzato dalla Regione sul tema della resilienza dei territori rispetto ai cambiamenti climatici.

Lisa Ciardi