Natale, la tradizione si rinnova. Ecco il presepe a misura d’uomo

Un presepe a misura d’uomo. Come dimensioni, ma anche per il messaggio che intende trasmettere. E’ quello della parrocchia di Santa Maria, inaugurato domenica scorsa e che resterà visibile fino al giorno dell’Epifania. Una vera e propria tradizione per la comunità parrocchiale guidata da don Bledar: sono infatti ventisette anni che all’esterno della chiesa viene allestito il presepe realizzato a grandezza naturale con materiali lavorati con professionalità e passione: polistirolo, legno, tutto dipinto a mano mentre i personaggi sono quelli di una serie completa acquistata a Lucca, città che vanta una tradizione molto forte quando si parla di presepe.

"Sono quasi trent’anni – spiegano dalla parrocchia – che un gruppo di volontari (nella foto con il parroco) lavora mesi interi, a partire da settembre, per realizzare un presepe che si rinnova tutte le volte". E dopo il presepe, è obbligatoria anche una visita al mercatino che un nutrito gruppo di volontarie organizza, anche questo di anno in anno, nei locali della parrocchia. Con un dettaglio in più: questa volta all’interno del mercatino, in collaborazione con l’associazione Banda Albereta, è stato allestito un angolo dedicato a ‘I presepi di Maria Grazia’, voluto in memoria di Irene Sciammacca, scomparsa la scorsa estate a soli 49 anni, e Maria Grazia Ciattini, morta invece in precedenza e che, oltre a essere una parrocchiana di Santa Maria, era conosciuta soprattutto per la sua abilità a realizzare presepi artigianali. Quello della parrocchia resterà aperto tutti i giorni dalle 15,30 alle 19, ingresso anche da largo Saharawi (per visite di gruppo telefonare a Marco 370 3395874 o Andrea 348 0458193). Tradizione nella tradizione, proprio come deve essere lo spirito del Natale.