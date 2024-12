Negozi aperti di sera. Tanti gli eventi per le feste natalizie

Giorni clou per lo shopping natalizio e Castelnuovo mette l’abito delle grandi occasioni. L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, presieduta da Andrea Baiocchi, infatti, propone un avvicinamento ricco di eventi in attesa del Natale, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

A partire dai servizi offerti ai clienti dei negozi con l’apertura serale programmata da sabato 21 a lunedì 23 dicembre per favorire gli ultimi regali per chi non ha tempo durante la giornata. A questo si unisce il gioco di Natale 2024: 126 premi in palio nella ruota della fortuna che sarà attiva dalle 15.30 alle 18.30 sia sabato che domenica nel villaggio di Babbo Natale in piazza Duomo. Semplice poter partecipare e quindi poter effettuare un giro della ruota: basta presentarsi al villaggio con tre scontrini da almeno 20 euro di acquisto nei negozi associati.

Saranno Babbo Natale e i suoi elfi a presenziare al gioco, mentre domenica 22 si svolgerà l’ultimo laboratorio per i bambini con l’elfo Samanta. Sempre domenica, attesa anche per un nuovo evento organizzato dalle attività di piazza Umberto: l’Apres Ski a partire dalle ore 17. Di cosa si tratta? In francese significa "doposci" e nelle innevate località italiane è divenuto un appuntamento dopo la giornata sulle piste. L’invito ai partecipanti è quello di partecipare all’aperitivo pomeridiano in abiti appunto da montagna, quelli che si avrebbero addosso dopo una bella giornata di neve sulle Alpi o sulle "nostre" piste del Casone e di Careggine.

Sempre nella giornata di domenica, mercato cittadino straordinario dalla mattina alla sera, visto che poi non si terrà il consueto appuntamento del giovedì che cade nel giorno di Santo Stefano. Insomma, tanti appuntamenti in programma per cercare di vivacizzare Castelnuovo e incentivare gli acquisti nei negozi di vicinato del paese.

Dino Magistrelli