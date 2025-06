’Shangri-La’. Il libro e la pace possibile

Un viaggio fantastico e multimediale in un luogo immaginario dove la pace regna sovrana e gli uomini vivono in armonia (vedendo le cronache internazionali ci vuole molta immaginazione) descritto da James Hilton nel romanzo ’Lost Horizon’ del 1933. Si tratta di Shangri-La ed a proporci questo viaggio, in una delle più famose utopie contemporanee, sono due autori fiorentini: Alberto Becattini e Marco Ciardi (nella foto).

Il loro libro, ’Shangri-La. Il mito tra storia, arte e letteratura’ (Carocci Editore) sarà presentato questo giovedì alle 18, nella libreria Libraccio” in via de’ Cerretani 16r. A dialogare con i due autori sarà Andrea Sani.

Gli autori portano il pubblico e i lettori a scoprire (o riscoprire) la grande fortuna e popolarità del mito di Shangri-La, un luogo immaginario dove la pace regna sovrana e gli uomini vivono in armonia, partendo dal romanzo di James Hilton, ’ Lost Horizon’, per poi spaziare in vari generi che hanno affrontato questa utopia. Dal cinema (a partire dal film di Frank Capra) alla tv, dai fumetti (come le avventure disneyane, ma anche Alan Ford, i Peanuts, The Spirit e tanti altri) ai giochi di ruolo e poi anche alla musica, con tanto di testi delle canzoni. Insomma, un viaggio verso tutto ciò che è stato ispirato da questa affascinante storia, tra realtà e fantasia.

Roberto Davide Papini