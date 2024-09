Sfilate e premi. Festa dell’Uva il paese si anima

Grande attesa a Impruneta per la 98esima edizione della Festa dell’Uva in programma domenica 29 in piazza Buondelmonti con un programma molto ricco di eventi. Il via della manifestazione, una delle più antiche in Italia, sarà, alle 14,30 con l’esibizione della Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Impruneta. A seguire, alle 14,50, ci saranno i saluti del presidente dell’Ente Festa dell’Uva, Filippo Venturi, e del sindaco Riccardo Lazzerini. Dieci minuti più tardi prenderà il via la sfilata e lo spettacolo dei quattro Rioni: Pallò, Sant’Antonio, Sante Marie e Fornaci.

Dopo la sfilata si procederà con la premiazione della 43° "Vetrina dell’Uva" e della Gara di solidarietà fra i Rioni per le donazioni di sangue. Infine, verrà proclamato il Rione vincitore della 98° edizione della Festa dell’Uva, con la tradizionale collocazione della bandiera sul balcone del Comune. I biglietti ancora rimasti per le tribune possono essere acquistati al Museo della Festa dell’Uva, in Piazza Buondelmonti domani dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. Il costo è di 30 euro per posto, senza possibilità di riduzioni.

In alternativa, è possibile acquistare i biglietti online tramite bonifico bancario alle coordinate Ente Festa dell’Uva Impruneta c/o Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa IBAN: IT 84 T 08325 37900 000000011397. In questo caso, il posto sarà assegnato automaticamente dall’organizzazione, senza possibilità di scelta, ma sarà possibile indicare una preferenza per la tribuna (Comune, Pellegrino o Biblioteca), salvo esaurimento posti. Per ulteriori informazioni sui biglietti e sulla disponibilità, si possono contattare gli indirizzi email: [email protected] [email protected] . In alternativa, è possibile chiamare il numero 055/2036468 durante l’orario d’ufficio.