Sfilate, carri e tante novità. Si accende il carnevale

Meteo permettendo, oggi a Borgo San Lorenzo tornano le maschere e i coriandoli del Carnevale mugellano, che con i suoi corsi è tra le manifestazioni più antiche e più note della zona. Un Carnevale che da un paio di anni ha ripreso vigore, grazie all’innesto di un gruppo di giovani che hanno riportato brio e idee nuove nell’organizzazione della manifestazione. Nel circuito intorno ai giardini di piazza Dante, e all’interno dei giardini stessi, per quattro domeniche, da oggi al primo marzo, sarà baldoria, con musica, animazioni e carri allegorici.

Il giovane comitato del Carnevale ha messo in campo già alcune novità importanti. Le illustra il presidente Matteo Ubaldi: "Intanto ogni domenica le sfilate dei carri saranno due, con un corso mattutino alle 11 fino all’ora di pranzo. Come anno scorso, non mancherà neppure un punto ristoro. Poi il corso pomeridiano, come da tradizione, dalle 14.30 alle 17.30. I carri saranno quattro, uno nuovo di zecca, un carro in movimento, che presenteremo oggi. Gli altri tre hanno per tema Charlie Chaplin, i Simpson, e una maschera diabolica. Noi del comitato saremo tutti vestiti col tema del nuovo carro". Il gruppo degli organizzatori si sta dando molto da fare: "E’ il primo ringraziamento che voglio fare – spiega Ubaldi –, a tutti quelli che come me, partecipano a questa associazione del carnevale per offrirne un prodotto fruibile anche a chi verrà dopo. Siamo una quindicina, io sono il più ‘vecchio’ e sono del 1989, ma abbiamo coinvolto tante persone, i nostri amici e anche i nostri genitori che vengono a vendere i coriandoli".

Ubaldi continua: "Cosa ci spinge? Ognuno di noi ha il proprio motivo personale di attaccamento alla manifestazione. Il mio è di averlo sempre respirato in casa, e ho accettato questo compito per dare continuità a quello che mio babbo aveva iniziato e a cui teneva molto. Tra noi è nato un bel rapporto di amicizia, e ci unisce il bene che sentiamo per il nostro paese, il desiderio di fare qualcosa di buono per il nostro paese". Così per quattro domeniche nei giardini davanti al Municipio ci saranno, insieme a tanti bambini e adulti in maschera, coriandole e stelle filanti, anche occasioni di intrattenimento, davanti a un palco centrale dove si esibiranno compagnie, gruppi di ballo, e poi truccabimbi, animazione, trampolieri itineranti, e musica di strade. Aprirà la sfilata un giro in bici, ovviamente in maschera, organizzato dal Cc Appennico, mentre la domenica successiva vi saranno i carretti mascherati a cura dei ragazzi del Palio.

Paolo Guidotti