Sfilano nudi: è l’Apocalisse. L’evento a Boboli, in scena 100 artisti

Firenze, 27 settembre 2023 – L'Apocalisse biblica a Boboli, nel polmone verde di Firenze, luogo paradisiaco per i fiorentini. È l'ultima idea di Gallerie degli Uffizi, Associazione Culturale Archètipo ed Elsinor Centro di Produzione Teatrale.

Da oggi, per quattro giorni consecutivi, il giardino mediceo si trasforma in un teatro di una maxi rappresentazione itinerante per la regia di Riccardo Massai: sono oltre 100 gli artisti coinvolti tra attori, musicisti, danzatori e performer.

L'evento vuole coinvolgere il pubblico che viene condotto dentro 'l'Apocalisse’, ambientata dentro gli angoli più suggestivi del centro storico. La rappresentazione di 'Apocalisse a Boboli’ è in programma ogni giorno fino al 30 settembre, dalle 14 alle 17.30. «L'Apocalisse è nella bocca di tutti in questi ultimi anni, l'attualità dell'argomento è fuori discussione - ha dichiarato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt -. Tuttavia quello che noi oggi spesso associamo con l'Apocalisse è la pre-Apocalisse, i primi segni. L'Apocalisse è invece una rivelazione finale molto complessa e bella». «Il pubblico - ha aggiunto Massai - assiste ad una sacra rappresentazione che è cammino di salvezza: il testo integrale invita alla riflessione».