Sesto: Scolari Spazzini, Buon Esempio per Pulire il Mondo

"Puliamo il nostro pezzettino di mondo": è l’iniziativa che coinvolgerà, domani, i piccoli delle scuole dell’infanzia Alfani e Azzurra in collaborazione con La Racchetta. Alle 9,30 ritrovo di bambini e accompagnatori per la consegna dei kit e alle 11 il via dal kaki tree al parco dell’Oliveta per l’inizio della raccolta.