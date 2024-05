Sesto ricorda Sara Lapi. Assegnata una borsa di studio

Sono trascorsi già dieci anni dalla morte improvvisa di Sara Lapi. Aveva 28 anni quando è rimasta vittima di un incidente sull’autostrada A11 all’altezza di Altopascio al rientro da un concerto. Ingegnere biomedico, consigliera comunale di Sesto Fiorentino per il Pd e consigliera dell’allora sindaca Sara Biagiotti delegata per il trasferimento tecnologico, Università e Ricerca e Smart city, ha lasciato un grande vuoto nel palazzo comunale che ora non vuole dimenticarla. Alla sua memoria è dedicata la borsa di studio finanziata dall’associazione che porta il suo nome e che premia uno studente dell’IISS Agnoletti (scuola in cui Sara si era displomata); l’obiettivo è favorirne il cammino di formazione. L’assegnazione della borsa di studio avverrà nella seduta del consiglio comunale di martedì prossimo, dove protagonisti saranno anche altri giovani: sono gli studenti che hanno partecipato al Pellegrinaggio della Memoria. I ragazzi delle terze medie che hanno rappresentato Sesto Fiorentino nella visita ai campi di concentramento e nel raduno internazionale a Mauthausen sono stati chiamati da sindaco, giunta e consiglieri a raccontare la loro importante esperienza di vita direttamente sugli scranni dell’assemblea rappresentativa di tutta la comunità.