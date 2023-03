Rapina all’edicolante di Sesto: denunciato un 17enne

L'edicolante Paolo Colella (foto Germogli)

Sesto Fiorentino (Firenze), 10 marzo 2023 - Svolta nelle indagini sulla rapina di cui è stato vittima l’edicolante di via Scarpettini a Sesto. La polizia ha denunciato un 17enne. Era il 5 febbraio scorso quando una persona armata di coltello e col volto travisato rapinò il 48enne Paolo Colella, che gestisce da sette anni e mezzo l’edicola "Queen”. Quel giorno il povero edicolante venne rapinato dell’incasso della giornata. Provò anche a reagire, affrontando il malvivente, ma venne ferito alla schiena con un coltello, per fortuna in maniera non grave.

Le indagini, affidate alla squadra di Polizia giudiziaria del commissariato di Sesto Fiorentino, hanno rapidamente portato gli investigatori ad indirizzare in prima battuta i loro sospetti su un giovane che durante il colpo avrebbe indossato abiti sportivi. Non solo. Ad un centinaio di metri dall’edicola, il rinvenimento di un ciclomotore rubato ha fornito altri elementi utili alle indagine. Tutto questo, sommato alle testimonianze sul luogo della rapina, ha permesso alle forze dell’ordine di arrivare ad un 17enne, domiciliato proprio a Sesto.

Sulla base di quanto ricostruito, gli inquirenti ritengono probabile che il coltello da cucina usato per la rapina sia stato portato via da casa e che l’indagato sia anche l’autore del furto dello scooter poi recuperato. Adesso si attende il processo.