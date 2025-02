"Ogni giorno un reato grave, in questi giorni è toccato ad alcuni locali di piazza Vittorio Veneto. Quello della sicurezza è un tema reale e molto concreto e sta diventando un problema enorme. Chi parla di problema ‘percepito’, o di situazione tutto sommato ‘normale’, non comprende lo stato d’animo di chi subisce questi reati". Giudizio del consigliere comunale IV a Sesto Gabriele Toccafondi: "Non servono slogan e urla, porto d’armi a tutti e ronde – dice - ma forze di polizia e certezza della pena. Servono telecamere e più agenti delle forze dell’ordine, serve il nuovo commissariato che è pronto da mesi e c’è da chiedersi cosa stia aspettando il Governo, servono norme che consentano certezza della pena, perché è frustrante per un agente arrestare qualcuno e dopo due giorni trovarselo di nuovo libero e magari a commettere gli stessi reati".