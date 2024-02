Servizio civile. Le opportunità sul territorio

Opportunità per i giovani del territorio. Fino al 15 febbraio è possibile fare domanda di selezione per il servizio civile. A Pontassieve questa possibilità è offerta da Misericordia, Croce Azzurra, Associazione donatori di sangue di Pontassieve, Cooperativa Giocolare e Polisportiva Sieci. Attraverso la partecipazione, i ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di fare un’esperienza utile alla propria crescita e alla propria formazione, di acquisire competenze e svolgere un’attività di utilità sociale, sperimentando i propri limiti e le proprie capacità. Dopo un periodo di formazione generale e specifica, i volontari, in collaborazione con il personale delle associazioni che propongono i vari progetti, si dedicheranno al raggiungimento degli obiettivi, inserendosi in un contesto operativo, diventando protagonisti al servizio della comunità. I progetti hanno una durata tra otto e dodici mesi, con un orario di servizio DI 25 ore settimanali, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Potranno presentare domanda ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Ai giovani spetterà un compenso mensile di 444,30 euro. La domanda va avanzata direttamente dal link https://domandaonline.serviziocivile.it/ tramite PC, tablet e smartphone, fino alle 14 DEL 15 febbraio prossimo. Per il dettaglio dei progetti si può contattare direttamente l’associazione proponente (si ricorda che è possibile avanzare la propria candidatura per un solo progetto). Per conoscere i progetti rivolgersi alle singole associazioni, ovvero Croce Azzurra Pubblica Assistenza ([email protected]), Associazione Donatori di Sangue Croce Azzurra ([email protected]), Cooperativa Giocolare ([email protected]), Polisportiva Sieci ([email protected]) e Confraternita Misericordia ([email protected]).

Leonardo Bartoletti