"Serve riaprire l’ufficio traffico Chiuso dopo pochi giorni di vita"

"Signa ha bisogno di un ‘ufficio traffico’ ovvero di una struttura operativa che in modo coordinato riesca a progettare, pianificare e risolvere i problemi legati alla viabilità". A dirlo, i consiglieri Gianni Vinattieri e Simone Lulli di "Uniti per Signa". "Nel nostro programma elettorale era prevista la necessità di dotare il Comune di un ufficio del genere – spiegano –. Così, correva l’anno 2019, l’ufficio nacque e svanì in pochi istanti il 23 ottobre: il tempo dello scatto di una foto. Eppure, nei documenti unici di programmazione, il Settore 6 della polizia municipale ha sempre evidenziato la necessità di una struttura" dedicata alla "consulenza per la pianificazione e progettazione dello spazio urbano stradale, al posizionamento della segnaletica, alla verifica dell’efficienza della segnaletica, al rilascio di autorizzazioni".

"Crediamo – continuano – che il Comune di Signa, con il passaggio di oltre 6 milioni di veicoli l’anno sull’asse viario principale, abbia assoluta necessità di questo strumento. Preso atto anche delle difficoltà economico finanziarie, relative al reperimento delle risorse umane, abbiamo proposto di istituirlo, per l’avvio, con un tecnico dell’ufficio manutenzioni e un componente dell’ufficio polizia municipale, i quali, via via che si presenteranno le necessità, possano affrontare perlomeno le problematiche più imminenti, per poi giungere a un ufficio strutturato nel vero senso del termine. Purtroppo le nostre richieste e la nostra mozione sono rimaste lettera morta".

