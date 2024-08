Senior house nell’ex Alberti. Ancora polemica

Ancora polemiche sull’ex Fattoria Alberti, destinata a diventare una ’senior housing’ con 14 residenze per anziani autosufficienti con servizi alla persona, spazi e aree comuni aperte alla cittadinanza. Il progetto, finanziato dal Pnrr, e voluto dalla proprietà, l’Opera Pia Vanni, "ha visto un aumento di costi a causa – ha spiegato il vicesindaco Laura Cioni in consiglio comunale – dell’incremento dei prezzi dell’edilizia". L’Opera Pia dirotterà su Alberti i fondi regionali (400mila euro) previsti per il progetto Alzheimer. Ma i consiglieri Zoppini e Franchi (Voltiamo Pagina) attaccano l’assessore Cioni. "Proprio lei, che ha sostenuto il progetto Alzheimer, adesso difende chi lo ha affossato? A cosa sono serviti i 280mila euro spesi per la progettazione Alzheimer? Perché i 400mila euro restanti sono destinati all’Alberti senza autorizzazione della Regione e un passaggio in consiglio?".