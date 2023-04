Semplificazione Convegno formativo

Conflavoro PMI in partnership con la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro di Firenze affronterà il tema ‘Contrattazione, bilateralità e novità in materia di semplificazione’, per la formazione di professionisti e imprenditori, oltre 150 persone tra consulenti del lavoro (per loro 4 CF) e titolari di aziende. Tra i relatori, Roberto Capobianco presidente nazionale di Conflavoro PM e l’avv. Evangelista Basile, giuslavorista dello Studio Legale Ichino Brugnatelli e Associati. "Un seminario importante in un periodo di grandi cambiamenti normativi e sociali", commenta Enrico Fantini, presidente di Conflavoro PMI Firenze e delegato regionale dell’associazione ai rapporti istituzionali. "Il tessuto imprenditoriale del nostro territorio ha un estremo bisogno di essere consigliato e indirizzato al meglio. Ringraziamo della collaborazione all’evento Roberto Beconcini presidente del Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro". L’appuntamento è oggi alle 14,30 all’AC Hotel Firenze di via Luciano Bausi, 5. Info su [email protected]