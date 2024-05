Semifinali del calcio storico Da domani alle 12 caccia ai biglietti La prevendita sarà soltanto on line I biglietti per le partite del Torneo di San Giovanni del Calcio Storico Fiorentino saranno in vendita online su www.ticketone.it da domani alle 12. Costo: 50 euro per la tribuna al sole e 29 euro per le curve dei colori. Limite di quattro biglietti per cliente. Posti limitati. Tribuna all'ombra riservata ai personaggi storici, non disponibili posti a pagamento.