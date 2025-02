Sede del rione, via ai lavori

Sfratto esecutivo per i giochi dei bambini nella ’Terza Piazza’ di Impruneta: iniziano i lavori per la realizzazione della nuova e attesa sede del rione Sante Marie che sorgerà proprio nell’area fino a pochi giorni fa dedicata ai più piccoli in piazza Bandinelli. Per non far perdere ai ragazzi e alle loro famiglie gli spazi di divertimento e di socializzazione, i giochi (il castello, gli scivoli, le altalene) sono stati già rimossi dal luogo originario, ma verranno ricollocati poco più in là, garantisce il Comune, "per garantire sicurezza e fruibilità" nel corso del cantiere. Il progetto della nuova sede rionale delle Sante Marie ha un costo totale previsto di 630mila euro, di cui 230mila per il primo stralcio funzionale a scomputo degli oneri di urbanizzazione della lottizzazione in via Vittorio Veneto e 450mila per il secondo.