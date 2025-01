Se pedali guadagni. Previsti rimborsi per 155mila euro

Il progetto ’Pedala, Firenze ti premia’ del Comune si allarga all’università. Grazie all’accordo tra amministrazione nasce ’UniFi pedala’, rivolta a chi studia o lavora in ateneo. "Siamo molto contenti e ringraziamo l’università per aver deciso di investire ed entrare nel progetto del Comune, mostrando la volontà di giocare da protagonista le sfide per la mobilità cittadina" dichiara l’assessore alla Mobilità, Andrea Giorgio. "Gli studenti e i lavoratori potranno accedere così al sistema degli incentivi e pedalare per una città più sostenibile, assieme agli oltre 2.300 cittadini che hanno aderito al progetto".

L’iniziativa ha avuto successo: le persone che utilizzano il kit e che hanno ricevuto rimborsi per oltre 155mila euro. Il dato dei km percorsi è di 1 milione e 380mila come pure importante il taglio delle emissioni di Co2 di oltre 210mila chili. "Si tratta di una idea davvero all’avanguardia, pensata insieme ai cittadini nell’ambito del progetto ‘Firenze per il clima’ e che per questa sua valenza innovativa, lo scorso novembre ha ricevuto il premio speciale Mobilità nell’ambito del festival Future4Cities di Will. Quindi abbiamo accolto con favore la disponibilità dell’Università di Firenze di entrare a far parte di questo progetto".

"Con questa iniziativa, che ha alte probabilità di essere prorogata – ha affermato il prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Marco Pierini –, si evidenzia nuovamente come le politiche dell’Università di Firenze in materia di mobilità sostenibile siano orientate non solo a sensibilizzare la comunità universitaria, ma anche a indirizzare e a promuovere modelli di comportamento virtuosi".