Se il pallone è una filosofia di vita Il "Chiuso per calcio" di Galeano

Serata futbolera domani al 25hours Hotel di Firenze, alle 19.30, per “Encuentros Entre dos Mundos”, la rassegna di cinema e letteratura a cura del Festival del Cinema Iberoamericano, diretto da Maria Lorena Rojas, in collaborazione con Edizioni Sur.

Se i milioni di lettori di Eduardo Galeano sanno che le sue passioni oscillano tra il fervore politico e una fede calcistica incrollabile, gli amici del grande scrittore uruguayano sapevano altrettanto bene che ogni quattro anni, quando si disputavano i mondiali di calcio, Galeano si barricava in casa, non riceveva nessuno e – per essere più chiaro con gli scocciatori inavveduti – appendeva un cartello fuori dalla porta, con su scritto a caratteri cubitali: "Chiuso per calcio". Il volume è una raccolta di racconti nostalgici, aneddoti spassosi e avvincenti cronache giornalistiche in cui il calcio è di volta in volta metafora e filtro per affrontare argomenti politici, filosofici, storici, sociali. Tra sport, politica e vita, lo stile arguto e incisivo che contraddistingue la scrittura del grande autore uruguayano sarà raccontato dal giornalista Fulvio Paloscia, in dialogo con il traduttore Fabrizio Gabrielli, che ha curato l’introduzione e l’edizione italiana del libro. A seguire, il film Maradona by Kusturica (2008, VO sott. ITA). Ingresso gratuito. [email protected]).