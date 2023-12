Sdrucciolo dei Pitti transennato. Esplode una bomba carta . Vetri in frantumi e persone in strada

Vetri dei palazzi in frantumi e clienti dei locali in fuga. Pomeriggio di paura, ieri, tra via Maggio e Sdrucciolo dei Pitti per una forte esplosione dovuta a una bomba carta. Sul posto, carabinieri, ambulanza, vigili del fuoco e vigili urbani. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma lo Sdrucciolo è stato transennato e chiuso per evitare che i passanti potessero ferirsi a causa della caduta di vetri. "Mai sentito un botto così forte, abbiamo temuto il peggio", dice Francesco Maruca titolare di Gustapizza che dopo il boato ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare l’accaduto.