Scurati, Fini, Camusso e Spini. Al via “Giorni di storia festival“

Incontri, talk, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e molto altro ancora, tutti a ingresso gratuito. Un programma ricco quello della terza edizione di ’Giorni di Storia’, festival organizzato dal Comune di Sesto, in collaborazione con il Comune di Calenzano, l’Istituto Ernesto De Martino e la Libreria Rinascita Ubik di Sesto e con il sostegno di Unicoop Firenze, Città Metropolitana e Consiglio regionale della Toscana. La manifestazione prenderà il via 24 novembre per concludersi il 6 dicembre dopo avere toccato diversi temi e diverse sedi, con ospiti di primo piano. Sicuramente gettonatissima sarà la giornata conclusiva del 6 dicembre che vedrà fra l’altro, al cinema Grotta di Sesto (ore 18), l’incontro con lo scrittore Antonio Scurati, con il suo libro ’M. L’ora del destino’. A inaugurare ’Giorni di Storia’, il 26 novembre alla Biblioteca Ragionieri di Sesto (ore 17,30) sarà invece la conferenza dello storico Michele Sarfatti sul tema ’La persecuzione degli ebrei nell’Italia fascista, 1938-1945’. Il 27 doppio appuntamento: alle 18, alla biblioteca Civica di Calenzano, si parlerà della radio e del suo impiego al servizio della libertà o delle dittature, insieme a Riccardo Chiari e Fabio Giovannoni di Aire; alla Ragionieri di Sesto (ore 21) andrà in scena ’E adesso, liberi tutti!’, spettacolo su uomini e donne che parteciparono alla liberazione di Firenze e della Toscana, a cura di Atto Due. Sempre alla Ragionieri, il 29 (ore 17,30) Valdo Spini ricorderà Giuseppe Pescetti, deputato di Sesto Fiorentino e primo parlamentare socialista toscano cui sarà anche dedicata l’iniziativa del 4 dicembre alle 18 alla Libreria Rinascita con la presentazione del libro ’Il cielo sottosopra. Il romanzo di Giuseppe Pescetti’ (Apice Libri) di Elena Andreini.

Appuntamento che sicuramente desterà interesse, vista anche la storia politica e la provenienza del protagonista, quello del 3 dicembre (ore 17,30) alla biblioteca Ragionieri con Gianfranco Fini, fondatore di An, ex presidente della Camera dei Deputati e vicepresidente del Consiglio, che dialogherà con la direttrice di QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino Agnese Pini. Il giorno prima alle 17,30, sempre in biblioteca, invece, sarà protagonista dell’incontro ’I sindacati nella storia come strumento di democrazia’ Susanna Camusso, segretaria generale della Cgil. Non mancheranno proposte per bambini, escursioni ed eventi collaterali, come la passeggiata anteprima ’Camminare nella storia’ del 24 novembre (ore 15) a Calenzano. Info: www.giornidistoriafestival.it.