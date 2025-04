Scuole, corsa contro il tempo: "Lavori avanti secondo i piani"

La riorganizzazione dei plessi scolastici va avanti e sono tante le novità che bambini e studenti fiesolani, dall’asilo alle medie, troveranno a settembre. Il punto sugli spostamenti e gli accorpamenti è stato fatto nell’ultimo consiglio comunale, grazie alla interrogazione presentata da Renzo Luchi dei Cittadini per Fiesole, che ha chiesto un aggiornamento sulla situazione e lamentato il mancato coinvolgimento delle commissioni consiliari. A preoccupare è il rispetto dei tempi. "Alle Caldine e Compiobbi i lavori sono ancora in corso - osserva Luchi - Poi ci sono da adeguare i plessi alle nuove funzioni, come per l’accorpamento della primaria a Compiobbi e lo spostamento delle medie a Girone".

"Confermo il rispetto dei tempi - ha detto l’assessore alla scuola Francesco Sottili - a giugno sarà finita la ristrutturazione della scuola di Caldine ed entro settembre avremo adeguato anche gli interni per accogliere il nido, che è in affitto nei fondi di piazza dei Mezzadri, dopo la chiusura del plesso di Fiesole".

Fra insegnanti e bambini alla scuola di Caldine sulla Faentina arriveranno 30 persone. Per ospitarli saranno collegate due aule mentre i bagni saranno adattati ai bambini più piccoli. La scuola era infatti una materna. Giugno per le elementari e novembre per le medie sono invece le date di consegne dei lavori nei plessi di Compiobbi, dove non serviranno nuovi adeguamenti dei locali ma solo uno scambio di arredi con Girone. Resta il nodo trasporti. "Un sondaggio è in corso per capire quanti saranno gli utenti delle medie nella nuova sede di Girone, così - conclude Sottili - da adeguare orari e frequenze al meglio".

Daniela Giovannetti