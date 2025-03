Scuola sempre più green, ecco nuovi alberi

Dodici nuovi alberi sono stati piantati nel giardino della scuola primaria Luigi Casini di Pian di Mugnone. L’iniziativa fa parte del progetto "Un albero per il futuro" promosso dai Carabinieri Forestali con il Ministero dell’Ambiente con lo scopo di difendere l’ambiente, abbattendo la produzione di anidride carbonica. In più è stato donato un ficus "L’albero di Falcone", che richiama la pianta posta davanti all’abitazione del giudice Falcone a Palermo, che con questo gesto verrà fatta ‘rigermogliare’ in tanti ficus donati alle scuole d’Italia come simbolo di legalità e lotta alle mafie.

A questo evento erano presenti il sindaco di Fiesole Cristina Scaletti, l’assessore alla scuola e sport Francesco Sottili, l’appuntato scelto dei Carabinieri Forestali Celeste di Cesare, il dirigente scolastico Alessandro Lattanzi. "Quando viene piantato un albero, – ha detto il sindaco Cristina Scaletti – si difende i più deboli o ci si ribella al silenzio verso le ingiustizie, in quel momento si sta costruendo un mondo migliore. Si tratta di un progetto importante – ha aggiunto Scaletti – e ringrazio gli insegnanti, i genitori e i carabinieri forestali per averlo reso possibile in questa scuola. Ognuno di noi è un po’ responsabile di quello che succede intorno".

D.G.