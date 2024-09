Scuola, riparte il trasporto dei ragazzi

La prima campanella suonerà domani, anche a Lastra a Signa, per tutti gli alunni e studenti che frequentano le scuole d’infanzia, primarie e la secondaria di primo grado. Per i piccoli dei nidi, invece, le attività sono già partite lo scorso 5 settembre. In particolare, come fanno sapere dall’amministrazione comunale, sono 449 gli iscritti alla scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, 768 quelli alle varie primarie del territorio, 402 alle scuole d’infanzia e 121 ai nidi d’infanzia.

Anche il servizio di trasporto inizierà domani, mentre la refezione scolastica (prevista per le primarie e l’infanzia) sarà attivata da lunedì 23 settembre.

Il pre e post scuola partirà infine il prossimo 1° ottobre per quelle scuole che avranno raggiunto i numeri sufficienti per l’attivazione del servizio. Proprio domani, intanto, il sindaco di Lastra a Signa Emanuele Caporaso, l’assessore alla pubblica istruzione Massimo Galli e la dirigente scolastica Eleonora Marchionni effettueranno un giro di saluti in occasione della prima campanella. Sarà inoltre consegnata a tutti gli alunni una lettera di auguri per l’inizio della scuola sempre a firma del primo cittadino e dell’assessore competente.

Li.Cia.