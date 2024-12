Scuola media Granacci. L’esperienza all’estero con gli stage linguistici

La scuola media Granacci si apre sempre più a una dimensione internazionale: nasce il progetto di "Stage linguistico", iniziativa educativa che offre agli studenti delle classi seconde e terze l’opportunità di vivere un’esperienza formativa all’estero. A febbraio-marzo 2025 coinvolgerà le seconde in un viaggio in Inghilterra e le terze in Spagnaper migliorare le competenze linguistiche e favorire la crescita personale. Durante la permanenza all’estero, i giovani studenti la mattina parteciperanno la mattina a corsi di lingua personalizzati in base al livello linguistico. Nel pomeriggio saranno accompagnati in attività culturali e la notte saranno ospiti di famiglie locali. Attraverso donazioni, sponsor e partnership con enti pubblici e privati, sarà data l’opportunità di partecipare anche a ragazzi di famiglie in difficoltà: è stato per questo motivo lanciato un crowdfunding.

Manuela Plastina