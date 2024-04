Scuola Margherita Piano di rinascita. Nuovi bagni, tetto e stanze rifatte

di Sandra Nistri

Un lifting non appariscente, invece , quello che interesserà la ex scuola Regina Margherita nella frazione di le Croci a Calenzano, struttura utilizzata, da alcuni anni, per ospitare i soggiorni diurni per anziani organizzati, ad agosto, dall’Associazione Anziani. A motivare i lavori in ponte l’opportunità di una manutenzione generale dell’immobile: "Nel corso dell’inverno – spiega infatti il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici e al Verde pubblico Alberto Giusti - si sono evidenziate alcune infiltrazioni al tetto della ex scuola che hanno reso necessario un intervento di riparazione. Viste le prospettive di maggiore utilizzo anche nel periodo estivo da parte delle Associazioni Anziani, abbiamo scelto di ampliare l’intervento a una risistemazione dei bagni e di una parte dei locali. Ci auguriamo che una struttura più accogliente possa favorire l’utilizzo di questo spazio anche nel periodo invernale da parte delle associazioni del territorio. Rimane l’auspicio, con l’entrata in servizio di nuovi medici di base, di riuscire a riattivare anche l’ambulatorio medico al piano terra". In particolare, i lavori in ponte, oltre a quelli nei bagni, riguarderanno anche la stuccatura, imbiancatura e ripristino delle pareti deteriorate, interventi sulla loggia con il rifacimento di porzioni di intonaco, lo smontaggio del montascale metallico e ripristino di alcune fessurazioni del parapetto scale oltre a tutta una serie di opere a livello del tetto. L’affidamento del ‘pacchetto’ di interventi di manutenzione è già stato effettuato e i lavori saranno conclusi prima dell’attivazione di "Agosto anziani" per permetterne lo svolgimento.

La giunta ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del parcheggio di via Don Milani che prevede la realizzazione di 16 posti auto, data la chiusura del parcheggio di via Pertini in previsione dei lavori per l’intervento di realizzazione di 63 alloggi di Edilizia residenziale pubblica. La scelta di prevedere un’area di sosta di dimensioni tutto sommato ridotte deriva dal fatto che, con questa modalità, si potranno mantenere tutte le piante esistenti ma anche perché "è stato constatato che nei piccoli parcheggi avviene una quantità inferiore di vandalismi". Nel progetto Erp è prevista comunque anche la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico con 65 posti auto all’interno dell’area, con apertura al pubblico una volta collaudato l’intervento.