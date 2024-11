Scuola, l’invasione dei cinghiali: "Arrivano in cortile": è polemica

Prende la rincorsa, salta un primo muretto in perfetto stile da ostacolista, sbatte contro il secondo, si rialza, lo salta e corre a tutta velocità nel prato della scuola Del Puglia. Un video ha ripreso le doti ginniche non di un ragazzino, ma di un agile esemplare di cinghiale. Qualche giorno fa verso le 14, quindi in piena luce, è riuscito a passare attraverso la recinzione della primaria e a correre su e giù all’impazzata. La scorribanda dell’ungulato non è stata solitaria: erano due gli esemplari avvistati per le strade di Figline.

Gli animali, sono andati dalla zona di Ponterosso alla caserma dei carabinieri, incuranti delle persone che li guardavano tra la paura e la curiosità. Poi sono riusciti a intrufolarsi attraverso un buco neanche troppo grande della rete di delimitazione. Dalla scuola hanno dato l’allarme e i carabinieri forestali hanno fermato i due animali. La singolare visita ha acceso le polemiche non tanto per la presenza di cinghiali in zone densamente abitate (ormai segnalati un po’ ovunque), ma per i buchi nella recinzione, dei quali possono approfittare anche persone malintenzionate e che mettono a rischio un’area delicata come una scuola. "La manutenzione spetta al Comune – sottolinea un genitore – e va garantita, così come bisogna vigilare costantemente sull’integrità della rete. Può entrare qualcuno, ma potrebbe anche uscire un bambino, come capitato in altri territori anche vicini", come il caso dei due bimbi di 7 anni "fuggiti" un anno e mezzo fa dalla Marconi di Bagno a Ripoli attraverso una rete staccata da terra. Nel frattempo, la recinzione è stata totalmente cambiata con una nuova a prova di "evasione". I consiglieri di opposizione Enrico Venturi (FdI), Silvio Pittori, Giulia Mecacci e Luca Scrivanti (Alleanza Civica) presenteranno un’interrogazione in merito: "Cosa sarebbe potuto accadere se gli animali fossero entrati mentre i bambini erano all’aperto? Da quanto tempo la recinzione è rotta e perché non è stata aggiustata?"

Risponde il sindaco Valerio Pianigiani: "La recinzione era già inserita nel piano di manutenzione programmata in relazione all’ampliamento del parco Dalla Chiesa; i lavori di ripristino sono previsti nei prossimi giorni. Ho effettuato personalmente un sopralluogo per valutare da vicino la situazione e garantire la massima sicurezza ai bambini".