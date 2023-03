Scuola, ripartono le gite, ma con occhio attento al portafoglio. “Gli istituti aiutano le famiglie in difficoltà”

Una gista scolastica a Lucca

Firenze, 23 marzo 2023 - I delfini del parco d’Oltremare di Riccione, il rafting in Umbria per riscoprire la bellezza della natura dopo la pandemia. E poi gite a Napoli, a Madrid e a Barcellona. Quest’anno i viaggi d’istruzione sono ripartiti in pieno. Un anno fa, gli istituti si erano limitati a mini-gite nei dintorni. Adesso, invece, tutto come prima del Covid, se non fosse per i rincari - fino al 40%, - che ricordano a tutti il difficile momento che stiamo attraversando. Ma le scuole, grazie a fondi ad hoc, riescono ad aiutare le famiglie in difficoltà. Perchè la gita deve vedere la partecipazione di tutti, a meno che qualche alunno, per ripetuti comportamenti all’insegna della più totale indisciplina, non venga escluso proprio come punizione. Ma vediamo un po’ dove andranno gli studenti fiorentini. Al liceo classico Galileo la meta più gettonata è Napoli. Ma qualche classe andrà a Ravenna, Ferrara e Orvieto. “All’estero facciamo solo gli scambi linguistici”, fa sapere la preside, Liliana Gilli. Anche all’Iis Peano la mobilità è ripartita al 100%. “Essendo capofila di un consorzio Erasmus, organizziamo una 70ina di mobilità Erasmus all’anno - dice Maria Centonze, la dirigente -. Come viaggi d’istruzione, abbiamo...