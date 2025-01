Scuola: finiti i lavori di riqualificazione della sede di via del Podestà del Rodolico

Firenze, 11 gennaio 2025 – Finalmente una bella notizia per il liceo Rodolico. Lo scorso dicembre, si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e ampliamento della succursale di via del Podestà del liceo Rodolico. Gli interventi, iniziati con l'obiettivo di modernizzare e ampliare gli spazi, hanno permesso agli studenti di tornare in classe in ambienti completamente rinnovati e funzionali.

Beatrice Barbieri, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla scuola, ha commentato: “Al rientro dalle vacanze di Natale, gli studenti hanno iniziato il nuovo anno nelle aule appena costruite. Il nuovo corpo, realizzato in legno e ampliato grazie all'impegno della Metrocittà, ha comportato un investimento di 1.800.000 euro. Finalmente, abbiamo superato gli ostacoli incontrati lungo il percorso”. Prima degli lavori l'edificio disponeva di 12 aule scolastiche, di 2 aule speciali, e di spazi dedicati al personale docente, ai servizi e al supporto.

Questi ambienti, distribuiti su due piani, occupavano una superficie totale di 1.550 metri quadrati. L’ampliamento ha permesso di aggiungere 4 nuove aule didattiche, 2 laboratori, un locale tecnico e servizi igienici, oltre ad una superficie di circa 395 metri quadrati distribuita su tre livelli. Durante i lavori sono stati eseguiti anche interventi di adeguamento antincendio e di miglioramento sismico in alcune parti della struttura esistente.

Grazie ai nuovi spazi, è stato possibile estinguere i contratti di affitto per le aule temporanee precedentemente dislocate nel palazzo del Podestà e in un edificio di via Senese. E’ stata così migliorata l’organizzazione interna.