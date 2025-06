Miss Firenze, sfida in San Frediano. Mercato contadino e sfilatissima

L’appuntamento è già di quelli che contano. Perché la vincitrice del titolo di stasera sarà la prima ragazza a far parte della squadra della nostra regione alle pre-finali nazionali di Miss Italia. In più c’è il prestigio di una fascia storica che torna ad essere assegnata dopo alcuni anni. Oggi alle 21,30 viene incoronata Miss Firenze 2025 nell’ambito delle selezioni che porteranno a fine agosto alla consegna del titolo di Miss Toscana che anticiperà la maratona della bellezza a livello nazionale.

E allora bellezze in passerelle, bontà contadine in tavola per la sfilata sotto le stelle. Il nuovo mercato contadino di Porta San Frediano (promosso da Coldiretti Toscana e da Campagna Amica) aperto lo scorso 6 giugno, si è già perfettamente integrato con la vita dello storico quartiere fiorentino di Porta San Frediano.

Nella fantastica cornice all’ombra della monumentale porta trecentesca, grazie all’organizzazione di Anna Maria Polito con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale di Piazza Pier Vettori e del presidente Edoardo Boccherini, va in scena la celebrazione della bellezza femminile con la finale di Miss Firenze.

A presentare la serata, che sarà a ingresso libero, lo showman e attore Raffaello Zanieri, ormai un veterano di Miss Toscana. Ospite della serata e madrina dell’evento sarà Rachele Risaliti, la ragazza di origini pratesi e poi trapiantata a Firenze che vinse il titolo di Miss Italia nel 2016.

In passerella, a contendersi il prestigioso titolo, ci saranno le ragazze che hanno partecipato ai casting e alle altre selezioni di Miss Toscana che risiedono a Firenze e nell’area metropolitana oltre che nelle province di Prato e Pistoia.