Audax, dimissioni in blocco al sindaco: "Dopo l’alluvione siamo senza stadio"

Grido d’allarme dell’Audax Rufina che è ancora in attesa dell’inizio dei lavori allo stadio ‘Fabio Bresci’. A seguito dell’esondazione del fiume Sieve, avvenuta a marzo, la struttura sportiva ha subito ingenti danni per oltre un milione di euro.

"Purtroppo siamo all’inizio di luglio e ancora senza impianto sportivo – affermano il presidente dell’Audax Rufine Massimo Francini e il direttore generale Massimo Innocenti –. Chiediamo certezze sulle date di attuazione dei lavori e sulla globalità dei contributi per la realizzazione. Il consiglio direttivo societario ha deciso di rassegnare in blocco le dimissioni e di presentarle al sindaco. Vogliamo avere delle garanzie e un tavolo d’incontro. Bisogna velocizzare gli iter burocratici".

Inoltre Francini e Innocenti tengono a precisare: "Se la Regione Toscana ha già stanziato i soldi con procedura d’urgenza e il Comune è pronto si deve iniziare. Ringraziamo il Comitato Toscana Figc-Lnd e altre associazioni per i contributi ricevuti e i tanti amici e volontari. Il nostro impianto era un fiore all’occhiello e tale deve tornare".

Ma i problemi per l’Audax Rufina non riguardano solo il campo sportivo: "Abbiamo subito attacchi dalle società del comprensorio che ci hanno portato via diversi giocatori del settore giovanile. Ma la storica Audax Rufina vuole tornare a riveder le stelle. Quello che potevamo fare con le nostre forze è stato sicuramente fatto. E’ fondamentale che a metà agosto l’impianto sia ristrutturato e agibile per l’attività".

Queste invece le parole del sindaco di Rufina, Daniele Venturi che ribatte: "Più che sorpreso sono convinto che l’iniziativa dell’Audax Rufina sia una strumentalizzazione politica. Ma il territorio e i cittadini hanno bisogno di quest’impianto per cui la bagarre politica non serve a nessuno. Peraltro i tempi dell’iter sono stati decisamente rapidi, rispetto a quanto normalmente accade. La variazione di bilancio della Regione è stata disposta il 7 maggio. La concessione del contributo è subordinata ad un protocollo tra Regione e Comuni arrivato il 19 giugno. Dal 19 al 27 giugno è stato fatto il progetto esecutivo e caricata l’offerta sull’apposita piattaforma, non del Comune".

E poi ancora: "La parte del progetto sul rifacimento del campo sportivo è sulla piattaforma del Comune – conclude il sindaco Venturi –. L’interlocuzione con i dirigenti dell’Audax è stata costante. Arrivare al risultato in tempi rapidi è l’unico vero obiettivo per tutti".

