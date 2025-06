Stop medicine israeliane, è scontro. E il caso arriva al Parlamento Ue

Il boicottaggio dei farmaci israeliani lanciato dal Comune di Sesto per le proprie farmacie comunali continua a far discutere. Con attacchi forti al sindaco Lorenzo Falchi e altrettanti attestati di stima per la scelta compiuta, la prima in Italia con queste modalità. "Quanto sta accadendo a Sesto è gravissimo – tuonano ad esempio l’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi e il capogruppo Lega in Comune a Sesto Daniele Brunori-. La decisione di boicottare i prodotti farmaceutici israeliani nelle farmacie comunali è una scelta ideologica, irresponsabile e pericolosa. Israele è un Paese democratico, alleato dell’Italia e dell’Europa, punto di riferimento nella ricerca scientifica e farmaceutica. Escludere le aziende israeliane per motivi ideologici è una forma di discriminazione che non possiamo accettare. La delibera di giunta che ha consentito questo sfregio va ritirata".

Sulla questione – aggiungono – "abbiamo chiesto la convocazione urgente della commissione controllo e garanzia per interrogare i vertici delle farmacie comunali, perché la vicenda è molto grave anche dal punto di vista normativo: perché nessuna farmacia è legittimata a rifiutarsi di vendere un medicinale approvato da Ema e Aifa". A stretto giro arriva la replica di Diana Kapo, segretaria provinciale di Sinistra Italiana e consigliera comunale Avs a Sesto: "La scelta del Comune – dice - è coraggiosa, coerente e pienamente legittima. Si diano pace i leghisti senatori, consiglieri regionali e, da ultima, anche la patriota Ceccardi che da giorni stanno raccontando frottole, facendo disinformazione e dimostrando di non aver nemmeno letto la delibera del Comune". L’onorevole Nicola Fratoianni di Avs rincara la dose: "I leghisti la smettano di fare questa insulsa campagne contro Sesto".

Sandra Nistri