Scuola Fasolo inagibile, dubbi sulla sede e genitori furiosi: “Dove andranno i nostri figli?”

Firenze, 24 febbraio 2025 – “Chiediamo risposte certe. Dobbiamo sapere quale sede ospiterà la scuola Fasolo l’anno prossimo. Per noi genitori si tratta di un problema non indifferente. Il Comune deve dirci dove dovremo accompagnare i nostri figli”.

Petizione dei genitori: necessità di risposte

I genitori della scuola Margherita Fasolo, nido e infanzia paritaria, sono preoccupati e, per far sentire la loro voce, hanno raccolto ben 587 firme attraverso una petizione online. Adesso la palla passa a Palazzo Vecchio, che deve decidere dove verrà spostata la scuola che, proprio in quanto gestita da un’associazione di promozione sociale, si trova all’interno di una sede del Comune, al quale corrisponde comunque un affitto.

La sede originaria dell’istituto, in via Cambray Digny, in una porzione dell’edificio della secondaria di primo grado Don Milani, è inagibile dal 2022 per lavori di ristrutturazione. È per questo che la scuola è stata trasferita in via Nicolodi, a Campo di Marte. Ma quella che doveva essere una soluzione provvisoria di un anno o due si è protratta fino a oggi. Ora però le famiglie devono organizzarsi per il prossimo anno scolastico. E pretendono certezze.

Qualità dell'istruzione alla scuola Fasolo

Attualmente, la scuola Fasolo ospita 27 bambini al nido e 56 alla scuola dell’infanzia. “Siamo tutti molto felici di aver iscritto lì i nostri bimbi - dicono i genitori -. La scuola mette a disposizione dei bambini quasi il doppio del personale docente rispetto ad altre scuole e s'impegna per garantire il pieno coinvolgimento dei genitori nel lavoro che svolge ogni giorno. A questo si aggiunge anche una mensa interna di grande qualità”.

Ovviamente, le mamme e i babbi vorrebbero far proseguire ai loro bimbi il percorso ben avviato. Ma come decidere non sapendo dove sarà la sede? I genitori allargano le braccia: “Il Comune ad oggi non ha dato risposte chiare. Addirittura, una delle ipotesi prospettate è che la sede rimanga a Campo di Marte fino a dicembre prossimo e che poi l’istituto venga riportato, da gennaio, a Rovezzano”.

Ma più di un genitore storce il naso: “Ci pare una soluzione poco sensata. E, comunque, è assurdo essere arrivati a fine febbraio, ad iscrizioni ormai concluse, senza sapere dove verrà spostata la Fasolo”.

Commenti della direttrice Alessandra Bagni

La direttrice della scuola, Alessandra Bagni, capisce perfettamente le preoccupazioni delle famiglie: “Purtroppo - dice, - i lavori di ristrutturazione in via Cambray Digny si sono prolungati. Adesso ci troviamo in questa sede-volano, in attesa di sapere dove verremo spostati. La decisione finale spetta al Comune. Noi non abbiamo informazioni certe da fornire ai genitori. E questo ci dispiace molto, perchè uno degli aspetti che ci contraddistinguono riguarda proprio la grande partecipazione che da sempre portiamo avanti con le famiglie”.

Da parte sua, Palazzo Vecchio fa sapere che a brevissimo ci sarà un ulteriore incontro e che presto verrà stabilita una soluzione definitiva per dare alle famiglie tutte le risposte che attendono.