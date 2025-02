La Fattoria dei ragazzi ora raddoppia

Comune di Firenze e Fondazione Cr Firenze lavorano insieme a una seconda sede per la Fattoria dei Ragazzi, centro di educazione ambientale permanente: grazie a una delibera della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, e al protocollo di intesa che viene firmato, la Fondazione Cr Firenze donerà 240mila euro per il progetto di recupero della grande casa colonica, dei suoi annessi agricoli e del terreno circostante (3000 mq) che si trova nel Parco del Mezzetta, nel cuore del Quartiere 2 della città. Il fabbricato all’interno del Parco è connesso con un’ampia resede esterna: l’area sarà usata per le attività agricole e di allevamento. Di fronte al fabbricato c’è un deposito, e un ulteriore loggiato ospita il vecchio pozzo, anch’esso oggetto di recupero, insieme alla cisterna dell’acqua.

"Siamo convinte che così si aumenti l’offerta educativa, la frequentazione di questo spazio verde e la socialità - affermano Galgani e l’assessora all’educazione Benedetta Albanese - e che possano essere apprezzate le iniziative che metteremo in campo". Per Gabriele Gori, direttore generale della Fondazione, "il tema della sostenibilità ambientale, al quale teniamo come Fondazione, fa ovviamente da fil rouge in questa operazione che vuole preservare un piccolo polmone verde cittadino ed educare al rispetto della biodiversità e degli animali".

Niccolò Gramigni