Mense, il Comune per l’autogestione: "Andiamo avanti con l’idea in house". Albanese: "Un modello pubblico"

"Avanti verso una gestione in house del servizio delle mense scolastiche di Firenze, la scelta del Comune non è in discussione e oggi la ribadiamo. Parliamo di un modello pubblico di gestione che ha come obiettivi prioritari la massima qualità del servizio e quella del lavoro, elementi strettamente connessi la cui garanzia è fondamentale". È questa la posizione dell’amministrazione espressa dall’assessora all’Educazione Benedetta Albanese (nella foto) che sta lavorando al futuro delle mense scolastiche assieme all’assessore alle Partecipate Giovanni Bettarini in risposta a una presa di posizione del gruppo consiliare di minoranza Sinistra progetto comune con il suo leader Dmitrij Palagi e le critiche anche da destra: "Con serietà e responsabilità - ha detto ancora l’assessora Albanese - oggi c’è bisogno di attualizzare le valutazioni per l’individuazione dei migliori modelli da seguire nel nostro percorso, con un conseguente allungamento dei tempi necessari ma senza incertezze sull’obiettivo finale. Prosegue il dialogo con le parti sociali, con lo stesso spirito costruttivo che ci ha sempre animato convocheremo i rappresentanti di lavoratrici e lavoratori".