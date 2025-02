Scuola elementare, via ai lavori. Intervento da 2,5 milioni di euro

Scuola Gabbrielli, due milioni e mezzo per l’adeguamento antisismico. E’ aperto il cantiere per l’importante intervento di messa in sicurezza del plesso che si trova in via delle Corbinaie nel quartiere di Vingone. Una scuola costruita negli anni Ottanta che riunisce nello stesso edificio la primaria da cui prende il nome, la scuola per l’infanzia Alice Sturiale e un asilo nido. "L’avvio dei lavori alla Gabbrielli – ha detto l’assessore alle Opere pubbliche, Salvatore Saltarello – rappresenta un passaggio fondamentale. Stiamo seguendo con attenzione il cronoprogramma e il nostro obiettivo è quello di restituire quanto prima la scuola ai bambini e alle loro famiglie. L’intenzione dell’amministrazione è di lavorare con impegno per la riqualificazione di tutti gli edifici scolastici, rispettando tempi che siano il più possibile compatibili con le esigenze delle famiglie e della comunità. Vogliamo garantire spazi sicuri, moderni e accoglienti, dove ogni bambino possa crescere e imparare nel miglior ambiente possibile".

Tra gli interventi previsti, che alla fine costeranno 2,5 milioni c’è l’installazione di elementi strutturali impiegati per contrastare le forze laterali sprigionate in caso di sisma, interventi locali per rinforzare travi e pilastri, l’inserimento di elementi di connessione per tenere unite le tre unità strutturali che compongono il plesso, che attualmente non hanno giunti sismici ma solo giunti di dilatazione non sufficienti ad assorbire eventuali spostamenti degli edifici. Nei mesi scorsi, a partire da settembre, gli interventi nel plesso scolastico erano già iniziati con il rifacimento dell’impianto di riscaldamento, la sostituzione di tutte le tubature e dei radiatori.

Oltre all’adeguamento sismico è previsto anche un intervento per migliorare la classe energetica: saranno tolti tutti gli infissi esterni del piano terra per sostituirli con serramenti a vari sistemi di apertura, quali scorrevoli, ante battenti, porte, wasistas, e parti fisse realizzati con profilati di alluminio. In più è prevista la coibentazione delle pareti perimetrali con un cappotto termico che sarà realizzato dopo aver capito in quali condizioni è l’intonaco della facciata. Appuntiamoci la data: per l’amministrazione la scuola sarà riconsegnata entro l’inizio dell’anno scolastico 2027-2028, al termine dei sei mesi di collaudo previsti dalla legge. In diversi incrociano le dita,

Fabrizio Morviducci