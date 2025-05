I consumi ’24 sono a +4,9%

La Toscana si colloca al sesto posto nella graduatoria delle venti regioni italiane per volume di spesa in beni durevoli nel 2024, con un totale di 5,927 miliardi di euro: è quanto rileva l’Osservatorio annuale dei consumi di Findomestic (gruppo Bnp) in collaborazione con Prometeia, secondo cui la crescita sul 2023 è del 4,9%, dato superiore alla media nazionale (+4,5%) ma leggermente più contenuto del +5,1% di media del Centro Italia. La spesa media per nucleo familiare dedicata ai beni durevoli in Toscana è la terza più grande nel Paese.

Le famiglie toscane, nel 2024, hanno investito mediamente 3.520 euro, quasi 600 euro in più della media nazionale (+ 4,6% rispetto al 2023). Fra le province, il livello più elevato è stato raggiunto a Prato che, con 3.683 euro per famiglia, si colloca al 5/o posto nella graduatoria di tutte le province italiane, seguita nella top ten nazionale anche da Firenze, Lucca, Siena e Pisa, tra il 6/o e il 10/o posto.

Grosseto è l’unica provincia toscana con una spesa per famiglia inferiore ai tremila euro (2.918), e occupa la 59/a posizione nel ranking delle 107 province italiane. Prato è anche la provincia toscana in cui i consumi sono aumentati di più in un anno (+6,3%).