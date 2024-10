Scuola di Musica Camerata de’ Bardi: riaprono le attività

Firenze, 4 ottobre 2024 – Una giornata dedicata alla bella musica quella offerta domenica 6 ottobre a partire dalle 16, dalla Scuola di Musica Camerata de’ Bardi, nella nuova sede in Piazza Martin Luther King 4, a Borgo San Lorenzo. L’occasione sarà l’Open Day della Scuola, per l’anno scolastico 2024-2025, organizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. “La Scuola di Musica Camerata de’ Bardi amplia spazi, luoghi e offerta didattico-formativa – spiegano gli organizzatori -. Si potranno conoscere e provare tutti gli strumenti musicali insieme ai docenti della sezione classica e moderna dei corsi individuali e collettivi: Mirko Landucci per la batteria, le percussioni, la body percussion; Sofia Pasquini per canto lirico e moderno, coro di voci bianche “Piccole Voci”, coro lirico e moderno; Francesco Giubasso e Vieri Bougleux per la chitarre classica, acustica ed elettrica; Francesco Giubasso anche per Producer/Arrangiamento, Sound Design and Engineer; Luca Ceccarelli per il contrabbasso e il basso elettrico; Sabrina Malavolti Landi per i fiati, la Banda, il Corso Yamaha per Flauto dolce, Storia della Musica; Caterina Gosti per fisarmonica; Cesare Valentini per il pianoforte, teoria e solfeggio, armonia e composizione; Roberta Malavolti Landi per il violino, Propedeutica musicale, Orchestra, Musica d’insieme per archi e da camera; Niccolò Zappavigna per il violoncello. L’Open Day – concludono gli organizzatori - è aperto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alla Musica, conoscere gli strumenti e i loro segreti, iniziare il proprio percorso di studi con i professionisti del settore. La giornata è, dunque, un evento culturale e formativo, sociale, ricreativo così come portatore di sviluppo economico della comunità tutta perché la Musica non ha età e tocca varie sfere della personalità umana e della vita di una società. Suonare uno strumento e cantare gratifica, sviluppa nuove capacità manuali, vocali, fisiche in generale, di ascolto, di lettura, di scoperta di un nuovo linguaggio di segni e proietta all’esperienza più entusiasmante, suonare e cantare insieme, far parte di una comunità di pratiche che lavora per creare musica per, poi, esibirsi di fronte al pubblico e arricchire la Cultura del Paese tutto.” L’ingresso all’iniziativa è gratuito.