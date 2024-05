Scuola bilingue: la nostra esperienza. Lezioni in tedesco e italiano

E’ possibile comunicare a scuola, contemporaneamente, in tedesco e in italiano? Per noi alunne e alunni della sezione B della scuola pubblica Freiherr-vom-Stein questa è normalità quotidiana! Questo grazie al progetto di istruzione italo-tedesca che ha avuto impulso dall’iniziativa di un gruppo di genitori dell’associazione BiliS, già nel lontano 1995 e che ha trovato accoglienza nella scuola tedesca nel 1997, con l’apertura del primo corso bilingue nella scuola primaria Mühlbergschule. L’Italia ha contribuito al progetto con l’invio di docenti distaccati; da allora è possibile condurre le lezioni in due lingue.

Dal 2001 il progetto è attivo nella nostra scuola secondaria, il Gymnasium Freiherr-vom-Stein e in seguito è iniziato in altre due scuole primarie, la Holzhausenschule e la Willemerschule. Alle classi bilingui di queste scuole accedono alunne e alunni di famiglie italiane e tedesche; nella realtà multiculturale di Francoforte, infatti, molti bambini hanno la possibilità già dall’asilo di venire a contatto con più lingue. Alterniamo materie in tedesco (la maggioranza) con storia, geografia, fisica in italiano. Abbiamo anche lezioni in tandem, con la presenza contemporanea di docenti nelle due lingue: così studiamo matematica, italiano e tedesco. Certo, ci sono anche difficoltà: gli insegnanti devono tener conto dei diversi livelli linguistici della classe, dato che alcuni parlano a casa e nel tempo libero tedesco e italiano, altri solo tedesco, solo italiano o altre lingue. "Nel tandem – spiega la prof di italiano Paola Aramu - cerchiamo di far incontrare le due lingue invece di farle viaggiare su binari paralleli. Con un buon coordinamento tra docenti, il risultato è un arricchimento umano e professionale".

La professoressa di matematica, Michela Spagnoli, non nasconde le difficoltà iniziali per la diversità dei sistemi scolastici, ma poi emergono i vantaggi del sistema, come sostiene la collega tedesca di matematica Birgit Fichtlscherer: "Si imparano tante nuove cose e si ha più tempo per aiutare agli alunni". Dice Giulia della classe 11°:

"Studiare fisica in italiano, soprattutto per studenti non madrelingua, richiede una buona dose di impegno, ma ricompensata dal poter conseguire la doppia maturità italiana e tedesca". Un grande sostenitore del progetto è il nostro dirigente professor Antacido: "La nostra scuola è una delle migliori scuole bilingui in Germania. Il vero bilinguismo avviene quando due docenti insegnano una materia insieme in due lingue. Agli studenti l’educazione bilingue offre una visuale più ampia sul mondo, da cosmopoliti europei".