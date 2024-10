Scuola: all’Isis Galilei nasce il manuale di buone pratiche per la sostenibilità ambientale

Firenze, 1 ottobre 2024 – Rendere gli studenti protagonisti della transizione ecologica. Tutto è nato grazie all’intraprendenza e alla lungimiranza di cinque docenti dell’Isis Galilei, che si sono aggiudicate il bando Erasmus+ relativo al progetto GoGreen, che coinvolge vari partner internazionali.

Affiancate dall'agenzia formativa Pixel, le docenti Rosalia Costantino, Monica Lo Scalzo, Annamaria Rosco e Stefania Tirini si sono messe al lavoro per portare il tema della sostenibilità ambientale in classe, in modo trasversale, coinvolgendo tutte le materie. Ecco che il Galilei, scuola capofila del progetto, ha sviluppato varie unità didattiche su temi quali l’impronta idrica, il riuso, la dieta sostenibile.

Ogni docente, come spiega la professoressa Maria Diviccaro, ha declinato il tema in base alla propria materia d’insegnamento: ad esempio, a Storia gli alunni hanno studiato come gli antichi utilizzavano l’acqua, mentre la Matematica è servita per calcolare l’impronta idrica. Il risultato finale? La realizzazione di un vero e proprio manuale di buone pratiche, destinato non solo agli alunni del Galilei, ma a tutte le scuole secondarie che desidereranno adottare modelli educativi sostenibili. Ma c’è di più. Il dirigente scolastico Alessandro Giorni, insieme ad Indire, sta valutando la possibilità di utilizzare questo materiale per formare altri insegnanti sui temi ambientali.

Domani, dalle 15 alle 18.30, alla Limonaia di Villa Strozzi a Firenze, si terrà l’evento di chiusura del progetto, intitolato “Transizione ecologica: da ecosostenibile a ecosensibile”. Un gruppo di studenti racconterà il percorso fatto e non mancheranno interventi di docenti e di rappresentanti dell’Usr Toscana. Tra i partecipanti, l’assessora Benedetta Albanese e, ancora, un rappresentante di Oxfam, che parlerà di transizione ecologica, ecosostenibilità ed ecofemminismo. Il programma prevede inoltre uno spazio per un momento musicale.